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Действующие вулканы впервые обнаружили на Венере

Источник:
«Популярная механика»
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Фото: Forsetius / Attribution License

Ученым впервые удалось обнаружить на Венере сразу несколько десятков активных вулканов. Ранее считалось, что вулканической активности на планете нет.

«Нам нравится изучать атмосферу Венеры, потому что она очень горячая и мы не хотим, чтобы Земля стала такой. Но до сих пор остается загадкой, почему эти две планеты стали такими разными» — приводит «Популярная механика» слова соавтора исследования Лорана Монтеси.

Исследователи смоделировали, как могут образовываться вулканические объекты на планете, основываясь на данных полученных с Венера экспресс ESA и затем сравнили полученные результаты со 133 инфракрасными снимками вулканических участков (корон), сделанными миссией Магеллан NASA. В частности полученная модель позволила определить характеристики, которыми обладает активный вулкан.

Сравнивая эту модель со снимками, ученые идентифицировали 37 действующих вулканов на Венере. При этом эти вулканические участки довольно внушительных размеров — средняя длинна составляет порядка 300 километров.

Ученые считают, что обнаруженные вулканы активны на протяжении нескольких миллионов лет. Помимо этого, большинство действующих вулканов сгруппировались в одном районе и исследователи надеются, что будущие миссии на Венеру будут направлены в этот регион.

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