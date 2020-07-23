Ростуризм рассказал об условиях компенсаций за туры по России

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне смогут вернуть часть средств за тур в любой регион России до конца 2020 года — программа стартует в начале августа.

«В программе примут участие все регионы от Калининграда до Владивостока. При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября», — приводит ТАСС слова Догузовой.

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживания, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, например на личном автомобиле, отметила она. «Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года», — отметила глава Ростуризма.

Точная дата старта продаж туров по акции станет известна за неделю, уточнила Догузова. Возврат части средств за туры по России будет осуществляться непосредственно туристам на карту «Мир» в срок до пяти дней.

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Деньги будут автоматически начисляться на карточку "Мир" в срок до пяти дней. То есть выплату получит непосредственно турист. Те, у кого нет карточек "Мир", смогут быстро и совершенно бесплатно оформить их для покупки тура», — сказала Догузова. В программе смогут участвовать россияне, тур которых длится не менее пяти дней, при этом приветствуются межрегиональные маршруты, отметила она.

Сумма возврата зависит непосредственно от стоимости тура. «Туристу вернется 5 тысяч рублей за тур стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; 10 тысяч рублей возврат составит за туры, которые стоят от 50 тысяч до 75 тысяч рублей; 15 тысяч рублей получат те граждане нашей страны, которые приобретут туры стоимостью от 75 тысяч рублей», — уточнила глава Ростуризма.