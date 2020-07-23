Комета NEOWISE максимально сблизилась с Землей

Комета C/2020 F3 NEOWISE 23 июля приблизилась к Земле на минимальное расстояние, которое составляет порядка 103 миллионов километров. Уже завтра небесное тело начнет удаляться от нашей планеты и вскоре пропадет из поля зрения землян.

NEOWISE видна только в Северном полушарии — в Евразии, Северной Америке и на севере Африки. Особенно хорошо комету сейчас видно жителям России. Увидеть небесную гостью можно примерно через полтора-два часа после заката.

При удалении от Земли комета за неделю теряет примерно 1,3 звездной величины. Астрономы отмечают, что невооруженным глазом NEOWISE можно будет наблюдать до 27 июля, с помощью бинокля — до 5 августа.

Это самая яркая комета за последнюю четверть века и одна из немногих, доступных для наблюдения с Земли без специальных приборов. В следующий раз C/2020 F3 NEOWISE вернется к Солнцу только через 6800 лет.

NEOWISE была открыта 27 марта 2020 года. Название она получила в честь миссии по поиску комет и астероидов NEOWISE космического инфракрасного телескопа WISE, который сделал ее первые снимки.

Считается, что комету могут признать «великой», такое неофициальное звание присваивается наиболее ярким кометам, которые вызывают общественный резонанс и доступны для наблюдения без приборов.