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Обнаружена неожиданная пользы корицы

Источник:
Journal of the Endocrine Society
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Фото: Antti / CC BY-SA 1.0 fi

Корица при добавлении в рацион способна нормализовать уровень сахара в крови. Тем самым она оказалась очень полезной для людей в преддиабетическом состоянии, выяснили американские медики.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, от диабета первого и второго типа страдает примерно 340 миллионов людей. Почти все диабетики вынуждены принимать инсулин. При этом каждые пятый человек на планете страдает от метаболического синдрома.

Под ним ученые понимают набор характерных изменений в обмене веществ — понижение чувствительности организма к инсулину, набор лишнего веса и высокий уровень жиров и сахара в крови, который обычно предшествует диабету.

Оказалось, что данные изменения подавляет обычная корица. Эта популярная приправа обладает сильными антиоксидантными свойствами. Ученые заметили, что у людей, которые постоянно употребляют корицу, уровень сахара в крови необычно низок.

Эксперименты показали, что прием корицы действительно стабилизирует уровень сахара в крови, а также делает организм более чувствительным к инсулину. При этом у приправы нет никаких серьезных побочных эффектов.

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