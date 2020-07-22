Рассекречен смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra попали в Сеть, их обнародовал ресурс WinFuture. Официальный анонс аппарата состоится 5 августа на виртуальной презентации компании.

Устройство получит дисплей Dynamic AMOLED Infinity-O с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Размер панели составит 6,9 дюйма по диагонали, разрешение — 3200x1440 точек, дисплей будет защищать стекло Corning Gorilla Glass 7.

На лицевой стороне разместится 10-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,2. Основная камера будет представлять собой блок в составе 108-мегапиксельной камеры, 12-мегапиксельного модуля для широкоугольной съемки, а также 12-мегапиксельного «перископа».

В продажу поступят версии с процессорами Qualcomm Snapdragon 865 Plus и Samsung Exynos 990, они предназначены для разных регионов. Объем оперативной памяти LPDDR5 составит 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 и 512 Гбайт.

Смартфон также получил стереозвук, защиту от влаги и пыли по сертификату IP68, контроллер NFC и поддержку быстрой 45-ваттной подзарядки. Новинка сможет функционировать в сетях 5G. Объем аккумулятора составит 4500 мАч.