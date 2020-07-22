Криптовалюту легализовали в России

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». С 1 января 2021 года россияне смогут покупать, продавать и владеть криптовалютой на законных основаниях.

Документ дает определение цифровой валюты, также определены права и обязанности владельцев криптовалют, регламентирована работа блокчейн-платформ. Россияне смогут оспаривать сделки с цифровыми деньгами в суде.

Криптовалюты официально признаются платежным средством, сбережением или инвестицией, но их запрещено использовать для оплаты товаров и услуг в связи с тем, что они не считаются денежной единицей России или других стран.

Для легальной работы в России блокчейн-платформы, биржи, банки и другие организации, которые будут заниматься выпуском и продажей цифровых валют, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре Банка России.

Новый документ носит рамочный характер. Планируется, что осенью Госдума рассмотрит отдельный законопроект «О цифровых валютах», в котором правила обращения криптовалют для граждан и компаний будут описаны более подробно и конкретно.