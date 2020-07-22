Минфин предложил повысить минимальные цены на водку

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия с 1 января 2021 года. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Так, минимальные розничные цены на водку с 1 января 2021 года планируется поднять на 3,5% — до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с нынешних 230 рублей. Минимальную стоимость коньяка намечено повысить на 3% — до 446 рублей.

Минимальные цены на некоторые виды алкоголя, в том числе водку, устанавливаются в России с 2009 года, их расчет проводится Минфином. Предполагается, что минимальные розничные цены помогают бороться с «теневым» сектором алкогольного рынка.

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции ранее предложил ввести минимальную розничную цену на пиво. Данный вопрос рассматривается правительством.