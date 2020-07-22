Сбербанк стал владельцем компании «Яндекс.Деньги»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» 25% компании «Яндекс.Деньги», тем самым консолидировав у себя 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.

Сбербанк и «Яндекс» в конце июня объявили о разделе совместных активов. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в «Яндекс.Деньгах». Взамен Сбербанк продавал компании долю в «Яндекс.Маркете».

«Яндекс» заплатил за долю в «Яндекс.Маркете» порядка 42 миллиардов рублей. В свою очередь, Сбербанк выкупил «Яндекс.Деньги» за 2,4 миллиарда рублей. Окончательно сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года.

Компании подписали соглашение о создании совместного предприятия в 2017 году. Тогда Сбербанк инвестировал в «Яндекс.Маркет» 30 миллиардов рублей. После этого компании запустили маркетплейс «Беру».