НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сбербанк стал владельцем компании «Яндекс.Деньги»

Источник:
Sibnet.ru
94 0
Фото: © World Economic Forum

Сбербанк выкупил у «Яндекса» 25% компании «Яндекс.Деньги», тем самым консолидировав у себя 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.

Сбербанк и «Яндекс» в конце июня объявили о разделе совместных активов. В рамках сделки интернет-компания должна была продать банку долю в «Яндекс.Деньгах». Взамен Сбербанк продавал компании долю в «Яндекс.Маркете».

«Яндекс» заплатил за долю в «Яндекс.Маркете» порядка 42 миллиардов рублей. В свою очередь, Сбербанк выкупил «Яндекс.Деньги» за 2,4 миллиарда рублей. Окончательно сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года.

Компании подписали соглашение о создании совместного предприятия в 2017 году. Тогда Сбербанк инвестировал в «Яндекс.Маркет» 30 миллиардов рублей. После этого компании запустили маркетплейс «Беру».

Еще по теме
Туристы получат компенсации до 15 тыс. рублей за отдых в России
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
Реальные доходы россиян за три месяца упали на 8%
Генсек ООН призвал к созданию справедливого мироустройства
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Туристы получат компенсации до 15 тыс. рублей за отдых в России
•
Сбербанк стал владельцем компании «Яндекс.Деньги»
•
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
•
Россия завершила внезапную проверку боеготовности войск
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона
Сибирь 22.07.2020 17:33
Клещи заразили энцефалитом 20 человек в Бурятии
Сибирь 22.07.2020 17:08
Темнокожий парень вышел на пикет в Томске из-за «черной» рекламы
Сибирь 22.07.2020 16:53
Ольга Бузова устроит пляжную вечеринку на Алтае в разгар пандемии
Сибирь 22.07.2020 16:37
Самое популярное
Вышла игра Ghost of Tsushima
4958
Правила начисления транспортного налога изменят
3882
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
3749
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
3687
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Туристы получат компенсации до 15 тыс. рублей за отдых в России
•
Сбербанк стал владельцем компании «Яндекс.Деньги»
•
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
•
Россия завершила внезапную проверку боеготовности войск
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
57
Медведев назвал политику США борзой
21
Путин поднял российские войска по тревоге
21
Путин переписал цели развития России
21
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19