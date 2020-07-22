Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона

Часть платежей «Норникеля» за ущерб от разлива топлива необходимо направить на улучшение экологической ситуации в пострадавших регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Депутат Николай Харитонов напомнил об аварии в Норильске и предложил направить средства, которые поступят в виде штрафа, на решение проблем Севера.

«Если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба. Но, без сомнения, основные средства, я считаю, при формировании бюджетов и лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионах рядом. Здесь я абсолютно вас поддерживаю», — сказал Мишустин.

Штраф от «Норникеля» за утечку дизельного топлива на ТЭЦ-3, произошедшую в Норильске в мае подлежит выплате в региональный бюджет, но по вопросу еще ведется дискуссия, говорил ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей.