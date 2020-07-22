НАВЕРХ

Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона

Источник:
Sibnet.ru
143 0
Фото: © Росприроднадзор

Часть платежей «Норникеля» за ущерб от разлива топлива необходимо направить на улучшение экологической ситуации в пострадавших регионах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Депутат Николай Харитонов напомнил об аварии в Норильске и предложил направить средства, которые поступят в виде штрафа, на решение проблем Севера.

«Если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов, возникнет нехорошее желание в бюджет заработать денег путем возмещения ущерба. Но, без сомнения, основные средства, я считаю, при формировании бюджетов и лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионах рядом. Здесь я абсолютно вас поддерживаю», — сказал Мишустин.

Штраф от «Норникеля» за утечку дизельного топлива на ТЭЦ-3, произошедшую в Норильске в мае подлежит выплате в региональный бюджет, но по вопросу еще ведется дискуссия, говорил ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей. 

Тема: Разлив топлива в Норильске
Песков рассказал о споре бюджетов за штраф «Норникеля»
«Норникель» оспорит размер вреда от разлива нефти
Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске
Росприроднадзор заявил о ложных данных «Норникеля» о загрязнениях
смотреть все
Красноярск #Происшествия #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Туристы получат компенсации до 15 тыс. рублей за отдых в России
•
Сбербанк стал владельцем компании «Яндекс.Деньги»
•
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
•
Россия завершила внезапную проверку боеготовности войск
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Мишустин выступил за передачу денег «Норникеля» в бюджет региона
Сибирь 22.07.2020 17:33
Клещи заразили энцефалитом 20 человек в Бурятии
Сибирь 22.07.2020 17:08
Темнокожий парень вышел на пикет в Томске из-за «черной» рекламы
Сибирь 22.07.2020 16:53
Ольга Бузова устроит пляжную вечеринку на Алтае в разгар пандемии
Сибирь 22.07.2020 16:37
Самое популярное
Вышла игра Ghost of Tsushima
4958
Правила начисления транспортного налога изменят
3882
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
3749
Самые зрелищные убийства CS:GO попали на видео
3687
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Туристы получат компенсации до 15 тыс. рублей за отдых в России
•
Сбербанк стал владельцем компании «Яндекс.Деньги»
•
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку
•
Россия завершила внезапную проверку боеготовности войск
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
57
Медведев назвал политику США борзой
21
Путин поднял российские войска по тревоге
21
Путин переписал цели развития России
21
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19