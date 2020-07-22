Туристы получат компенсации до 15 тыс. рублей за отдых в России

Туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсации своих затрат на приобретение туров в размере от 5 до 15 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Сумма возврата средств туристам составит от пяти до пятнадцати тысяч рублей в зависимости от тура», — приводит ТАСС слова Мишустина. Он отметил, что на это всего будет 15 миллиардов рублей. «Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах, их список уже составлен Ростуризмом», — пояснил премьер.

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Мишустин отметил, что отрасль туризма находится в сложном положении «и нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма». Премьер напомнил, что туроператорам уже предоставлены субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей.

Премьер назвал туризм одной из перспективных отраслей. По его словам, ее развитию способствовал целый ряд масштабных мероприятий, в том числе Чемпионат мира по футболу 2018 года. «Он стал праздником для миллионов людей, приехавших со всех континентов. Уверен, многие из них влюбились в Россию, яркую, гостеприимную, отличную от сложившихся в мире стереотипов», — сказал глава российского правительства.