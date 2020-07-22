Темнокожий парень вышел на пикет в Томске из-за «черной» рекламы

Темнокожий молодой человек устроил одиночный пикет в Томске около магазина цифровой техники, который разместил рекламу про «черных».

«Топим по-черному. -50%», — говорится в рекламном слогане магазина. На плакате также изображен темнокожий мужчина.

Молодого парня, судя по всему, задела такая формулировка, и он вышел с плакатом, содержащим нецензурную лексику в адрес магазина.

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Фото одиночного пикета разместили в соцсетях, а пользователи Сети предположили, что это могла быть спланированная рекламная акция. «Черный пиар», — написал один из комментаторов под фотографией.

Управляющий сети магазинов цифровой техники Дмитрий Черепанов рассказал Sibnet.ru, что молодого человека представители магазина не знают, и к руководству он не обращался.

«Этот парень, я не знаю, что он вышел. По факту, в рекламе ничего такого нет, ничего оскорбительного. Может психанул, вышел разочек, да и все», — сказал Черепанов.

Управляющий также сообщил, что рекламный плакат в связи с ситуацией убирать не будут, а молодого человека попробуют разыскать, чтобы решить проблему. Никаких претензий к афроамериканцу из-за нецензурной лексики в адрес магазина представители магазина также не имеют.