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Шамана Габышева выпустили из психиатрической больницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © youtube.com/ «Шаман - Александр Габышев»

Жителя Якутии, называющего себя шаманом, выпустили из психиатрической больницы. Врачи пришли к выводу, что ему не нужна принудительная госпитализация, сообщил юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

«После проведенной 21 июля психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера Александр Габышев выписан из диспансера»,— цитирует ТАСС Прянишникова.

Ранее медкомиссия психиатрической клиники признала якутского «шамана» Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого. 

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Габышев стал известен в январе 2019 года, после того, как в Сети появились видео, где он рассказывал, что намерен идти в Москву, чтобы «очистить Россию от зла» и изгнать Путина из Кремля.

В сентябре 2019 года его задержали силовики на границе Иркутской области и Бурятии, доставили в Якутию, где в отношении Габышева возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

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