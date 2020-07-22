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Автомобиль наехал на водителя в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД Хакасии

Женщина-водитель погибла под колесами своей машины, из-за того, что неправильно поставила ее на стоянку, сообщает УГИБДД Хакасии.

Во вторник днем в поселке Жемчужный, в районе дома №4 по улицы Садовая произошло ДТП. Водитель автомобиля Mazda СХ5, 63-летняя женщина, поставив автомобиль на стоянку, покинула место водителя, не приняв необходимых мер. Автомобиль задним ходом наехал на хозяйку женщину и затем на забор.

В результате ДТП женщина скончалась по пути в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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Автомобиль наехал на водителя в Хакасии
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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Опять ни какой конкретики и списка ответственных...

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.