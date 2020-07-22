Автомобиль наехал на водителя в Хакасии

Женщина-водитель погибла под колесами своей машины, из-за того, что неправильно поставила ее на стоянку, сообщает УГИБДД Хакасии.

Во вторник днем в поселке Жемчужный, в районе дома №4 по улицы Садовая произошло ДТП. Водитель автомобиля Mazda СХ5, 63-летняя женщина, поставив автомобиль на стоянку, покинула место водителя, не приняв необходимых мер. Автомобиль задним ходом наехал на хозяйку женщину и затем на забор.

В результате ДТП женщина скончалась по пути в больницу. По факту ДТП проводится проверка.