Улан-удэнец «взорвал» самую большую в мире голову Ленина

Видео, где самую большую в мире голову Ленина взрывают, и она разлетается на куски, появилось в социальных сетях. Депутат Народного Хурала от КПРФ в разговоре с Sibnet.ru назвал этот поступок вредной и опасной тенденцией.

Иллюстратор выложил видео в Instagram, где памятник Ленину «взорвали». Сам автор видео объяснил в подписи «Пробуем 3D на вкус». На его странице под видео появились восторженные комментарии.

Однако не все пользователи Сети порадовались виртуальному взрыву памятнику. «Поколение жертв ЕГЭ поливает грязью советское прошлое, не понимая, что все, благодаря чему они пользуются цивилизацией, построено при коммунистах», — цитирует ИА «Байкал Daily» одного из подписчиков популярного паблика.

Скульптурное изваяние головы Владимира Ленина установлено в центре города на площади Советов. Высота — 7,7 метра, ширина — 4,5 метра, вес — 42 тонны. За исполинские размеры удостоился места в Книге рекордов России. Считается одной из достопримечательностей города, подчеркнул депутат Народного Хурала (регионального парламента) от КПРФ Баир Цыренов.

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«Он (Ленин) не только революционный и политический деятель, но и основатель нашего государства... Многие республики получили свою государственность в составе России только благодаря Владимиру Ильичу и его соратникам. Сам подход (к разрушению памятника) — опасный и вредный», — прокомментировал он Sibnet.ru.

Сама политика государства является антикоммунистической и подобные ролики — только отголоски официальной идеологии, добавил он. Однако зарубежные наблюдатели отмечают, что жители России часто удивляют своим подходом к истории и способностью совмещать несовместимое.

Так, журналист издания Die Tageszeitung указал, что, например, в Сибири можно встретить на соседних площадях памятники революционерам, большевикам и русским царям.