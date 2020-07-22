«Касперский» нашел вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили около 24 тысяч попыток заразить устройства пользователей вредоносными файлами, замаскированными под сериалы компаний Disney+ и Netflix, сообщается на сайте.

Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные сериалы компаний Disney+ и Netflix. Наиболее часто злоумышленники использовали название сериала «Мандалорец» от Disney+. Всего за период с января 2019 по апрель 2020 года атаке подверглись более 5,5 тысяч пользователей.



«Так называемые стриминговые войны только начались, и пока растет популярность платформ, будет расти и внимание со стороны злоумышленников», — сказал аналитик компании Антон Иванов. Он также отметил, что самый безопасный способ посмотреть интересный контент — воспользоваться официальной платформой.