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«Касперский» нашел вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили около 24 тысяч попыток заразить устройства пользователей вредоносными файлами, замаскированными под сериалы компаний Disney+ и Netflix, сообщается на сайте.

Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные сериалы компаний Disney+ и Netflix. Наиболее часто злоумышленники использовали название сериала «Мандалорец» от Disney+. Всего за период с января 2019 по апрель 2020 года атаке подверглись более 5,5 тысяч пользователей.

«Так называемые стриминговые войны только начались, и пока растет популярность платформ, будет расти и внимание со стороны злоумышленников», — сказал аналитик компании Антон Иванов. Он также отметил, что самый безопасный способ посмотреть интересный контент — воспользоваться официальной платформой.


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