Радар для соблюдения социальной дистанции создали в России

Российская IT-компания разработала приложение-радар, оповещающий владельца о несоблюдении социальной дистанции, сообщил представитель компании.

Приложение Human Radar работает по принципу радара, отслеживая в фоновом режиме смартфоны и гаджеты в радиусе до восьми метров.

«В случае контакта с человеком в радиусе до двух метров встроенный счетчик фиксирует ситуацию. В приложении отображаются небезопасные контакты за семь дней и детальная статистика за последние 48 часов с указанием даты и времени контакта», — цитирует РИА Новости представителя компании разрабочика IT-Rev в компании.

Основатель IT-Rev Антон Данюшин подчеркнул, что оценить безопасное расстояние на глаз может быть сложно. А программ, предупреждающих о нарушении дистанции, он не нашел.

«Мы решили автоматизировать этот процесс, максимально упростив его. И добавили счетчик — он позволит самостоятельно оценить степень риска», — добавил Данюшин. В течение года в приложение планируется добавить карту контактов, а также функцию семейного контроля с информацией о контактах всех членов семьи.