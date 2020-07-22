Фильм «Мажор» выйдет после завершения пандемии

Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным готов к
прокату, но на широкие экраны выйдет только после отмены всех ограничений на
массовые мероприятия, рассказал управляющий партнер продюсерской компании
«Среда» Иван Самохвалов .
«Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно
предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус
закончится для кинотеатров. Сейчас сложно понять, сколько зрителей будут ходить
в кинотеатры, будут люди бояться или нет. Не хочется выходить во времена,
когда в зал пускают трех человек в масках, поэтому фильм выйдет, как
только наладится бизнес-климат в кинотеатрах. Мы были готовы выходить в
сентябре», — сказал Самохвалов «Бюллетеню кинопрокатчика».
По жанру полнометражный «Мажор» — комедийный боевик.
Создатели проекта ожидают от зрителей положительных отзывов на фильм.
«Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это
точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно
относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а
следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную
законченную историю», — сказал Самохвалов.
Сюжет сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли
рассказывает о молодом состоятельном парне, который прожигает жизнь. После ряда
семейных драм герой устраивается работать в полицию, расследуя не только
рядовые преступления, но загадочное убийство своих родителей.