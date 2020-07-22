Фильм «Мажор» выйдет после завершения пандемии

Полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным готов к прокату, но на широкие экраны выйдет только после отмены всех ограничений на массовые мероприятия, рассказал управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов .

«Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Сейчас сложно понять, сколько зрителей будут ходить в кинотеатры, будут люди бояться или нет. Не хочется выходить во времена, когда в зал пускают трех человек в масках, поэтому фильм выйдет, как только наладится бизнес-климат в кинотеатрах. Мы были готовы выходить в сентябре», — сказал Самохвалов «Бюллетеню кинопрокатчика».

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По жанру полнометражный «Мажор» — комедийный боевик. Создатели проекта ожидают от зрителей положительных отзывов на фильм.

«Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю», — сказал Самохвалов.

Сюжет сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли рассказывает о молодом состоятельном парне, который прожигает жизнь. После ряда семейных драм герой устраивается работать в полицию, расследуя не только рядовые преступления, но загадочное убийство своих родителей.