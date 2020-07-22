Авиазавод в Бурятии передал заказчику первый вертолет Ми-8АМТ

Улан-Удэнский авиазавод передал заказчику (»Витязь-Аэро») первый вертолет Ми-8АМТ. Этот самолет будет нести службу в суровых условиях Камчатского полуострова, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Ми-8АМТ будут использовать для полетов над акваторией Тихого океана, на Командорские и Курильские острова, а также в отдаленные и труднодоступные районы Камчатского полуострова.

«Их отличает надежность, многофункциональность, неприхотливость в обслуживании и доступная в сравнении с конкурентами стоимость. Они хорошо зарекомендовали себя в различных климатических условиях, в том числе при эксплуатации в условиях высокой влажности, низких температур, сильных ветров и тумана», — отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.

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Вертолет Ми-8АМТ передан эксплуатанту в грузовом варианте исполнения. На вертолете выполнены доработки для установки бортовой стрелы с лебедкой (СЛГ-300), грузоподъемностью до 300 килограммов, установки внешней тросовой подвески для перевозки грузов массой до четырех тонн.

В вертолете установлены складные сиденья для перевозки до 27 человек, предусмотрены места под установку дополнительных топливных баков, позволяющих осуществлять полет на расстояния более 1 тысячи километров.

Вертолет Ми-8 АМТ предназначен для перевозки пассажиров и грузов, крупногабаритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших. При разработке вертолета Ми-8АМТ был учтен опыт эксплуатации более 12 тысяч вертолетов семейства Ми-8.