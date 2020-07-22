Российские моряки проведут 253 года в греческой тюрьме

Двух российских моряков приговорили к 253 годам тюремного заключения в Греции. Срок рассчитывался из количества нелегально перевезенных ими мигрантов, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

За каждого нелегала подсудимые получили от семи до 12 лет колонии. К наказанию добавили сроки и за другие преступления. Сами моряки не признали свою вину, пишет РБК со ссылкой на слова Мельникова.

Константина Семенова и Ивана Возниковцева задержали в Греции летом 2019 года. Их обвинили в организации нелегальной миграции. Приговор они ожидали в афинской тюрьме «Коридаллос». Сотрудники консульства регулярно навещали россиян.

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Посольство России в Афинах ранее сообщало, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции. Дипломаты призвали проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться вовлеченными в противозаконную деятельность, пишет РИА Новости.

Греческие суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в январе этого года двое россиян получили сроки по 395 лет за перевозку нелегалов и были приговорены к штрафу в 6 миллионов евро.