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Ученые испытали установку для вызова дождя путем нагрева облаков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые провели первые испытания экспериментальной установки, нагревающей облака для выпадения дождя в Ставропольском крае, сообщает Северо-Кавказский федеральный университет.

«Применение специальных реагентов для вызова искусственных осадков обходится дорого, поэтому на Ставрополье и в других регионах в настоящее время этот способ не применяется на постоянной основе. В качестве альтернативы изучается возможность стимуляции роста облаков с помощью наземных мощных тепловых источников. Последние создают тепловую струю, которая воздействует непосредственно на существующие облака», — говорится в сообщении.

Чтобы этот метод сработал, струя должна подняться до нижней границы конвективного облака, то есть на высоту примерно 3-4 километра от земли. Для этого температура струи должна превышать температуру окружающей среды на 10-20 градусов. Можно и больше, но воздух в струе тогда будет более сухим, а для этого метода желательно, чтобы он оставался влажным.

«Чтобы струя достигла нижнего края облака, нужно задать ей скорость от 25 до 100 метров в секунду. В противном случае она рассеется в воздухе. Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на самолетах», — сказал профессор кафедры общей и теоретической физики СКФУ, специалист в области физики облаков и атмосферы Роберт Закинян.

Новый метод вызывания искусственных осадков будет не таким дорогостоящим. Ученые уже провели первые испытания экспериментальной установки на полигоне в Буденновске, работа над проектом продолжается.

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