Ученые испытали установку для вызова дождя путем нагрева облаков

Ученые провели первые испытания экспериментальной установки,
нагревающей облака для выпадения дождя в Ставропольском крае,
сообщает Северо-Кавказский федеральный университет.
«Применение специальных реагентов для вызова искусственных
осадков обходится дорого, поэтому на Ставрополье и в других регионах в
настоящее время этот способ не применяется на постоянной основе. В качестве
альтернативы изучается возможность стимуляции роста облаков с помощью наземных
мощных тепловых источников. Последние создают тепловую струю, которая
воздействует непосредственно на существующие облака», — говорится в сообщении.
Чтобы этот метод сработал, струя должна подняться до нижней
границы конвективного облака, то есть на высоту примерно 3-4 километра от
земли. Для этого температура струи должна превышать температуру окружающей
среды на 10-20 градусов. Можно и больше, но воздух в струе тогда будет более
сухим, а для этого метода желательно, чтобы он оставался влажным.
«Чтобы струя достигла нижнего края облака, нужно задать ей
скорость от 25 до 100 метров в секунду. В противном случае она рассеется в
воздухе. Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на
самолетах», — сказал профессор кафедры общей и теоретической физики СКФУ,
специалист в области физики облаков и атмосферы Роберт Закинян.
Новый метод вызывания искусственных осадков будет не таким
дорогостоящим. Ученые уже провели первые испытания экспериментальной установки
на полигоне в Буденновске, работа над проектом продолжается.