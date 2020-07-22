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Книги в библиотеках Забайкалья отправят на «карантин»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Четыре библиотеки открылись в Забайкальском крае, и читатели могут снова брать книги и учебную литературу на дом. Но книги, которые читатели возвращают в библиотеку, обязаны пройти «карантин», сообщила пресс-служба регионального правительства.

В регионе также открылись четыре государственных музея. Но и к учреждениям культуры предъявляются жесткие требования эпидемиологической безопасности.

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«К открытию тщательно готовились. Дезинфекцию провели, маски приобрели, рециркуляторы, термометры — все есть в наличии», — отметила министр культуры края Татьяна Цымпилова.

Она призвала посетителей соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и «наслаждаться живым общением с экспонатами, книгами, экскурсоводами».

Театры, концертные залы, и кинотеатры в крае пока останутся закрытыми. Они возобновят работу после перехода к третьему этапу снятия ограничений.

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