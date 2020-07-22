НАВЕРХ

Хоккеисты ЦСКА и «Авангарда» заразились коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
81 0
Фото: © ХК ЦСКА

Семь игроков ЦСКА и 20 игроков ХК «Авангард» заразились коронавирусом, болезнь чаще всего проходит бессимптомно.

«Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — отмечается на сайте хоккейного клуба.

ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Всего на данный момент положительный тест в команде сдали 20 человек.

«Когда за короткий срок в нашем коллективе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс. Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жесткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием», — сказал генменеджер ХК «Авангард» Алексей Волков.

Еще по теме
ХК «Авангард» показал стройку ЛДС свысока
Хоккеисты «Сибири» посвятили форму нового сезона врачам
НХЛ разрешила игрокам выступать на Олимпиадах
КХЛ попросила власти вернуть легионеров в Россию
смотреть все
Спорт #Хоккей
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский выполнил требование террориста, и тот сдался
•
Росздравнадзор зафиксировал увеличение смертности в России
•
Конгрессмены в США поддержали санкции против российского газа
•
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
06.07.2020 13:23
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский выполнил требование террориста, и тот сдался
•
Росздравнадзор зафиксировал увеличение смертности в России
•
Конгрессмены в США поддержали санкции против российского газа
•
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
56
Путин поднял российские войска по тревоге
21
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19
Путин переписал цели развития России
18
Российские военные заблокировали бронетехнику США
17