Хоккеисты ЦСКА и «Авангарда» заразились коронавирусом

Семь игроков ЦСКА и 20 игроков ХК «Авангард» заразились коронавирусом, болезнь чаще всего проходит бессимптомно.

«Очередное тестирование во вторник 21 июля выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — отмечается на сайте хоккейного клуба.

ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Хоккейный клуб «Авангард» принял решение отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Всего на данный момент положительный тест в команде сдали 20 человек.

«Когда за короткий срок в нашем коллективе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс. Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жесткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием», — сказал генменеджер ХК «Авангард» Алексей Волков.