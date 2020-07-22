Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России

Пособия и социальные выплаты было бы справедливо распространять только на действительно нуждающихся в них людей, считает председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Равенство — это хорошо, но, наверное, еще важнее справедливость. Когда пособия равным слоем распределяются среди всех слоев населения, это действительно применение равного масштаба? Да, равного масштаба. Это справедливо? Это не до конца справедливо», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им на встрече с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап».

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По его словам, для кого-то соответствующие деньги могут быть значительны, а для других людей эти пособия являются совсем небольшими. «И задача качественного государственного управления — сделать так, чтобы деньги доходили именно нуждающимся людям», — сказал председатель «Единой России».

Но он отметил что «это проще сказать, чем сделать», так как критерии нуждаемости — очень сложное понятие, а прожиточный уровень различается в разных регионах.