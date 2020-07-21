Госдума одобрила законопроект об «удаленке»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы.

Изменения предлагается внести в главу 49.1 Трудового кодекса России, которая станет называться «Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы».

Документ призван устранить пробелы в трудовом законодательстве, выявленные в ходе пандемии коронавируса. Согласно поправкам, авторы законопроекта разделили дистанционную работу на три вида.

Так, официально признается постоянная дистанционная работа в соответствии с трудовым договором, заключаемым между работодателем и работником. Также выделяется временная дистанционная работа и комбинированный рабочий график.

При этом между «дистанционной» и «удаленной» работой есть разница. Фактически, дистанционный труд — это фриланс, тогда как удаленный труд предусматривает работу по режиму и графику, аналогичному с работником в офисе.

Также в законопроекте предлагается предусмотреть право работника не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенное время. Ко второму чтению планируется уточнить, когда именно работник остается на связи с работодателем.