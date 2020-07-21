НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинец с автоматом и гранатами захватил автобус с заложниками

Источник:
Sibnet.ru
248 1
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинская полиция ведет переговоры с мужчиной, захватившим автобус с пассажирами в городе Луцке, введен план СБУ «Бумеранг», сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко уточнил, что злоумышленник дважды судим за тяжкие преступления, около 10 лет сидел в тюрьме. По предварительным данным, имя подозреваемого в захвате заложников — Кривош Максим Степанович, ему 44 года, он гражданин Украины.

Мужчина вооружен автоматом и гранатами, в захваченном автобусе Берестечко—Красиловка он удерживает примерно десять заложников. Сам захватчик представлялся как «Максим Плохой», это его псевдоним в соцсетях.

Преступник периодически стреляет через зашторенные окна автомобиля и выдвигает бессвязные требования. Например, он потребовал от представителей властей и элит записать видео, в котором они признают себя «террористами в законе».

Президент Украины Зеленский заявил, что ситуация находится под контролем. По его словам, на месте работают профессионалы, которые пытаются вести переговоры с вооруженным мужчиной, который пока отказывается от контакта.

Еще по теме
Ангарский маньяк признался в новых убийствах
Пираты захватили танкер с россиянами в Гвинейском заливе
Заместителя мэра Томска задержали из-за крупной взятки
СК задержал замдиректора «Почты России»
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин переписал цели развития России
•
Украинец с автоматом и гранатами захватил автобус с заложниками
•
Госдума одобрила трехдневное голосование на выборах
•
«Срок годности» жилых домов установят в России
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Конкурс по выкапыванию могил перенесут из Омска в Новосибирск
Сибирь 21.07.2020 18:43
СибГУТИ возьмется за подготовку менеджеров для ИТ-рынка
Сибирь 21.07.2020 18:28
Американка рассказала о «добровольном изгнании» на Алтае
Сибирь 21.07.2020 16:02
Школьник подал иск в суд на мэрию Красноярска
Сибирь 21.07.2020 15:56
Самое популярное
Вышла игра Ghost of Tsushima
4081
Правила начисления транспортного налога изменят
3611
Путин поднял российские войска по тревоге
3475
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
3340
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин переписал цели развития России
•
Украинец с автоматом и гранатами захватил автобус с заложниками
•
Госдума одобрила трехдневное голосование на выборах
•
«Срок годности» жилых домов установят в России
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
55
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
22
Медведев назвал политику США борзой
21
Путин поднял российские войска по тревоге
21
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19