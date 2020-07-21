Украинец с автоматом и гранатами захватил автобус с заложниками

Украинская полиция ведет переговоры с мужчиной, захватившим автобус с пассажирами в городе Луцке, введен план СБУ «Бумеранг», сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко уточнил, что злоумышленник дважды судим за тяжкие преступления, около 10 лет сидел в тюрьме. По предварительным данным, имя подозреваемого в захвате заложников — Кривош Максим Степанович, ему 44 года, он гражданин Украины.

Мужчина вооружен автоматом и гранатами, в захваченном автобусе Берестечко—Красиловка он удерживает примерно десять заложников. Сам захватчик представлялся как «Максим Плохой», это его псевдоним в соцсетях.

Преступник периодически стреляет через зашторенные окна автомобиля и выдвигает бессвязные требования. Например, он потребовал от представителей властей и элит записать видео, в котором они признают себя «террористами в законе».

Президент Украины Зеленский заявил, что ситуация находится под контролем. По его словам, на месте работают профессионалы, которые пытаются вести переговоры с вооруженным мужчиной, который пока отказывается от контакта.