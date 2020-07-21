Робот-парикмахер подстриг своего создателя

Инженер-самоучка Шейн Уайтон из-за пандемии коронавируса создал робота-парикмахера и стал его первым клиентом.
Разработчик отказался от триммера и вооружил робота классическими ножницами. Вместо расчесок механизм использует принцип пылесоса — пряди удерживаются наверху давлением воздуха.
Робот использует несколько камер обзора. С их помощью он выстаивает трехмерную модель головы клиента и решает, сколько именно волос нужно состричь. Механизм позволяет устройство полноценно двигаться вокруг человека с разных сторон.
Однако у робота есть серьезные недостатки — он может укоротить шевелюру только в доступной зоне. Например, состричь волосы за ушами или на висках устройство не способно. Возможно, такие ограничения создатель ввел из соображений безопасности.
Первую роботизированную стрижку нельзя назвать идеальной, однако итоговый результат на опубликованном видео внушает надежду — прическа изобретателя стала гораздо короче и аккуратнее.