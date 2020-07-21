Робот-парикмахер подстриг своего создателя

Инженер-самоучка Шейн Уайтон из-за пандемии коронавируса создал робота-парикмахера и стал его первым клиентом.

Разработчик отказался от триммера и вооружил робота классическими ножницами. Вместо расчесок механизм использует принцип пылесоса — пряди удерживаются наверху давлением воздуха.

Робот использует несколько камер обзора. С их помощью он выстаивает трехмерную модель головы клиента и решает, сколько именно волос нужно состричь. Механизм позволяет устройство полноценно двигаться вокруг человека с разных сторон.

Однако у робота есть серьезные недостатки — он может укоротить шевелюру только в доступной зоне. Например, состричь волосы за ушами или на висках устройство не способно. Возможно, такие ограничения создатель ввел из соображений безопасности.

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Первую роботизированную стрижку нельзя назвать идеальной, однако итоговый результат на опубликованном видео внушает надежду — прическа изобретателя стала гораздо короче и аккуратнее.