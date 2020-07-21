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СибГУТИ возьмется за подготовку менеджеров для ИТ-рынка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

СибГУТИ подписал соглашение с Ростелекомом об открытии на базе вуза профиля подготовки «Коммерческая деятельность в инфокоммуникациях». Теперь учебное заведение будет готовить востребованных на ИТ-рынке менеджеров продуктов и экспертов по радиосвязи и телекоммуникациям.

«В программу войдут не только инженерные курсы, но и предметы, связанные с экономикой, маркетингом, продвижением услуг и продаж», — уточнил куратор направления, доцент СибГУТИ Владимир Деревяшкин.

Для современного рынка телекоммуникаций характерен взрывной рост новых услуг, добавил он. А значит, растет спрос на специалистов по продаже, сопровождению и разработке оригинальных предложений.

Студенты будут изучать все виды связи, проектирование, строительство и эксплуатацию оптических и беспроводных телекоммуникационных систем. 

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В перечень гуманитарных дисциплин обязательно войдут «Маркетинг в социальных медиа», «Коммерческая реклама в сфере инфокоммуникаций», «Ценообразование в инфокоммуникациях».

А Ростелеком планирует сопровождать студентов, чтобы подготовить молодых специалистов в маркетинге, клиентском сервисе и бизнес-анализе. Подобный подход выгоден и для самой компании.

«Мы планируем приглашать лучших студентов на стажировку и производственную практику в коммерческие подразделения нашей компании. Сотрудничество с вузом позволит подготовить резерв молодых специалистов для Сибири», — отметила директор по оргразвитию и управлению персоналом МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Ирина Снытко.

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