Госдума одобрила трехдневное голосование на выборах

Госдума приняла в третьем чтении закон об изменениях в избирательное законодательство, которые предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней.

Согласно инициативе, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Кроме того, партии могут менять своих представителей в составе избирательных комиссий.

Решение о многодневном голосовании может быть принято избирательной комиссией, организующей выборы. В таком случае досрочное голосование не проводится, а открепиться для голосования по месту пребывания нельзя.

Кроме того, участки могут располагаться вне помещения для голосования. Впервые многодневное волеизъявление проходило в России в рамках голосования по поправкам к Конституции — мероприятие растянули с 25 июня по 1 июля из-за пандемии коронавируса.