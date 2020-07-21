«Срок годности» жилых домов установят в России

Союз потребителей РФ направил письмо Минстрою с предложением разработать новый стандарт для утверждения метода оценки сроков службы жилых домов.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — приводят «Известия» слова председателя союза Петра Шелица.

Действующее регулирование требует, чтобы срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составлял не менее 50 лет. Но насколько долгой будет реальная жизнь дома, неизвестно. Покупателю нужно это знать, тогда он поймет, сколько сможет прожить в квартире до момента, как здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

Недавно правительство утвердило постановление, согласно которому треть действующих ГОСТов, строительных норм и правил (СНиПов), а также других требований в строительстве станут рекомендательными, напомнил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Новый стандарт — это движение в обратном направлении, полагает он.