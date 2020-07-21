НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Срок годности» жилых домов установят в России

Источник:
«Известия»
206 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Союз потребителей РФ направил письмо Минстрою с предложением разработать новый стандарт для утверждения метода оценки сроков службы жилых домов.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — приводят «Известия» слова председателя союза Петра Шелица.

Действующее регулирование требует, чтобы срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составлял не менее 50 лет. Но насколько долгой будет реальная жизнь дома, неизвестно. Покупателю нужно это знать, тогда он поймет, сколько сможет прожить в квартире до момента, как здание станет аварийным. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

Недавно правительство утвердило постановление, согласно которому треть действующих ГОСТов, строительных норм и правил (СНиПов), а также других требований в строительстве станут рекомендательными, напомнил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Новый стандарт — это движение в обратном направлении, полагает он.



Еще по теме
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
Власти Приангарья расширили список претендентов на льготную ипотеку
Новосибирские депутаты попросили Мишустина заморозить тарифы ЖКХ
Прокуратура проверит условия жизни сибирячки со статусом «дети войны»
смотреть все
Экономика #Квадраты #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума одобрила трехдневное голосование на выборах
•
Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него
•
«Срок годности» жилых домов установят в России
•
Разработан первый «неразрезаемый» материал
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Конкурс по выкапыванию могил перенесут из Омска в Новосибирск
Сибирь 21.07.2020 18:43
СибГУТИ возьмется за подготовку менеджеров для ИТ-рынка
Сибирь 21.07.2020 18:28
Американка рассказала о «добровольном изгнании» на Алтае
Сибирь 21.07.2020 16:02
Школьник подал иск в суд на мэрию Красноярска
Сибирь 21.07.2020 15:56
Самое популярное
Вышла игра Ghost of Tsushima
3784
Путин поднял российские войска по тревоге
3445
Правила начисления транспортного налога изменят
3416
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
3147
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума одобрила трехдневное голосование на выборах
•
Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него
•
«Срок годности» жилых домов установят в России
•
Разработан первый «неразрезаемый» материал
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
46
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
22
Медведев назвал политику США борзой
21
Путин поднял российские войска по тревоге
21
США ввели новые антироссийские санкции
17