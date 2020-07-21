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Американка рассказала о «добровольном изгнании» на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Корреспондент The Wall Street Journal, пишущая о популярных достопримечательностях мира, решила отправиться в «добровольное изгнание» в республику Алтай. И рассказала о том, как к человеку может вернуться ощущение чуда.

«Чуйский тракт — одна из живописнейших дорог мира. Это почти тысячекилометровое шоссе соединяет Новосибирск, по сути столицу Сибири, с пограничным поселком Кош-Агач, а последние километры дорога змеится по холмам и курганам, широким плато и изломанным хребтам Алтая», — цитирует ИноСМИ Софи Робертс.

Робертс пишет, что давно потеряла ощущение чуда, потерянное в чехарде гостиничных номеров по 1 тысяче долларов за ночь и панорамных бассейнов. Годами она зарабатывала себе на жизнь путевыми заметками.

Каждую неделю, по словам корреспондента, ей приходили новые предложения — с курортов «один фешенебельнее другого». Однажды она задумалась о том, что должна показать читателю не только «обязательные», популярные места планеты.

«Вот одна из причин, почему я оказалась в добровольном изгнании в Сибири: я решила, что нехватка благ цивилизации оттолкнет других туристов. Мой расчет окупился с лихвой», — отметила Робертс.

Женщина отправилась в путешествию по Алтаю в январе и именно зимняя красота Сибири покорила ее. «Когда я сложила пирамидку из камней на одном из плато, снег как будто не падал, а, наоборот, вздымался. Никогда не забуду ощущение, словно я стою в поле неведомой энергии», — делится впечатлениями корреспондент.

По ее словам, именно в Сибири она нашла ощущение чуда, которое бежит по жилам и каждая клетка тела оживает. «Разум, сердце, легкие — это чувство мощное, как любовь, и найти его так же тяжело», — резюмировала автор.

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