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Разработан первый «неразрезаемый» материал

Источник:
Sibnet.ru
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Физики из Британии и Германии создали материал, который фактически невозможно разрезать даже мощными инструментами.

Материал «Протей» состоит из керамических сфер, находящихся внутри структуры из сот алюминия. При попытке распиливания структура начинает колебаться, в результате волны разрушают лезвия или сверла, пишет Scientific Reports.

Разработчики отмечают, что по структуре материал похож на желе, которое заполнено множеством твердых кусочков. Как только его пытаются разрезать дисковой пилой или просверлить дрелью, такое «желе» вибрирует и быстро выводит из строя инструмент.

В своих разработках исследователи вдохновлялись природными материалами. Например, «броня» улиток примерно в 3 тысячи раз прочнее кристаллов арагонита — природного минерала, похожего по составу на раковины моллюсков.

Раковина представляет собой многослойный материал, в нем чередуются мягкие и твердые слои. «Протей» состоит из множества небольших керамических сфер, которые плотно уложены в особый узор. Промежутки между ними заполнены наполнителем из алюминия.

Эксперименты показали, что если попытаться распилить или просверлить Proteus, диски пил или сверла выходят из строя за считанные минуты. В перспективе такой материал могут использовать для замков и сейфов, так как при невероятной прочности он в несколько раз легче стали.

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Топ комментариев

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

Удавиков

ЦитатаПолитическая и экономическая элита РоссииС чего бы это спекулянты стали элитой, парадокс.