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Школьник подал иск в суд на мэрию Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьник подал иск в суд на департамент общественной безопасности мэрии Красноярска из-за отказа согласовать митинг за доступное образование, рассказал сам истец Sibnet.ru.

Департамент общественной безопасности мэрии Красноярска отказал школьнику в проведении митинга за доступное образование на тысячу человек. 

В отказе департамент общественной безопасности ссылается на указ губернатора о мерах ограничений при пандемии, но ученик уверен, что власти незаконно отказывают в митинге, хотя проходили акций волонтеров Конституции. Он также отметил, что митинг планировалось провести с соблюдением социальной дистанции.

Школьник отправил иск в Центральный районный суд Красноярска. В нем он потребовал оштрафовать главу департамента и согласовать новую дату митинга.

«Митинг за реализацию конституционного права на образование. Образование должно быть общедоступным…На моей школе сэкономили, ее не оснастили камерами и в период самоизоляции было просто перекидывание задания по ФГОСу. Если на уроках учитель мог подстроить ФГОС под учеников, тут было домашнее задание просто по плану. Я считаю, такое школьное образование скажется плохо на первоклассниках», — сказал школьник.

Митингом он хочет привлечь внимание власти к оснащению школ видеооборудованием и  другим проблемам дистанционного образования. 

«Первоклассники не могут сами учиться онлайн, родители работают еще больше. Власти должны помочь с оснащением детей техникой и обеспечить хотя бы частичное очное образование младшеклассникам», — сказал школьник.

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