Ремонт моста на Алтае отменят в выходные ради туристов

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин после жалоб в социальных сетях на многочисленные пробки в селе Усть-Муны из-за ремонта моста поручил пересмотреть график работ.

Мост на Чуйском тракте в селе Усть-Муны ремонтируют с прошлого года. В этом сезоне, когда Горный Алтай с начала июля открыли для туристов, в регион нагрянуло множество отдыхающих, не имеющих возможности уехать за границу.

В социальных сетях появились сообщения, что в из-за ремонта моста в пробках машины проводят по три часа, зачастую на жаре. По этому участку трассы множество машин направляется в Чемальский район, который особенно любят туристы.

«Жители и гости региона тратят по два-три часа, стоя в пробках на федеральной трассе. Такого быть не должно. Необходимо переговорить с дорожниками, чтобы хотя бы по пятницам, когда прибывает большой турпоток, и воскресеньям, когда туристы отправляются домой, ремонтные работы не проводились», – сказал Хорохордин на совещании, его цитирует пресс-служба.

Представители региональных властей отметили, что до подрядчиков требование уже довели, график работ будет пересмотрен. Уточняется, что на сроках выполнения и качестве работ это не повлияет.