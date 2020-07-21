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Ремонт моста на Алтае отменят в выходные ради туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин после жалоб в социальных сетях на многочисленные пробки в селе Усть-Муны из-за ремонта моста поручил пересмотреть график работ.

Мост на Чуйском тракте в селе Усть-Муны ремонтируют с прошлого года. В этом сезоне, когда Горный Алтай с начала июля открыли для туристов, в регион нагрянуло множество отдыхающих, не имеющих возможности уехать за границу.

В социальных сетях появились сообщения, что в из-за ремонта моста в пробках машины проводят по три часа, зачастую на жаре. По этому участку трассы множество машин направляется в Чемальский район, который особенно любят туристы. 

«Жители и гости региона тратят по два-три часа, стоя в пробках на федеральной трассе. Такого быть не должно. Необходимо переговорить с дорожниками, чтобы хотя бы по пятницам, когда прибывает большой турпоток, и воскресеньям, когда туристы отправляются домой, ремонтные работы не проводились», – сказал Хорохордин на совещании, его цитирует пресс-служба.

Представители региональных властей отметили, что до подрядчиков требование уже довели, график работ будет пересмотрен. Уточняется, что на сроках выполнения и качестве работ это не повлияет.

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