Составлена самая большая 3D-карта Вселенной

Астрофизики представили самую большую в мире трехмерную карту Вселенной, над созданием которой в течение шести лет трудились нескольких сотен специалистов, сообщает пресс-служба Университета Уотерлу (провинция Онтарио, Канада).

Карта показывает нити материи и пустоты, которые более точно определяют структуру Вселенной, когда ей было 380 тысяч лет от момента Большого взрыва. Астрофизики с высокой степенью точности выяснили несколько ключевых космологических параметров, в том числе плотность гипотетической темной материи и энергии.

Astrophysicists release largest 3D map of the universe ever created - @UWaterlooAstro Prof. Will Percival is a lead researcher on the work! https://t.co/5gdUy1BSfr@WaterlooSci pic.twitter.com/iyC0ArRxti — UWaterlooAstro (@UWaterlooAstro) July 20, 2020

Цель проекта состоит в создании наиболее полной 3D-карты Вселенной с использованием новых индикаторов, каковыми являются галактики, активно формирующие звезды, а также квазары, приводит «Мир» слова астрофизика Жан-Поля Кнейба.

Полученная учеными в ходе работы на картой информация должна существенно продвинуть знания в области космологии за последние десятилетия.