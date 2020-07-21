Женщины из Приангарья заказали запрещенные таблетки для похудения

Сотрудники Иркутской таможни обнаружили три посылки из Казахстана, в которых содержались опасные препараты «для похудения». Их действующее вещество вызывает сильнейшую зависимость у человека, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Три международных почтовых отправления из Казахстана содержали препараты, в состав которых входит сильнодействующее вещество – сибутрамин. Все посылки предназначались для жительниц городов Иркутска и Братска. Заказывали их дамы на зарубежных сайтах, желая избавиться от лишнего веса.

Женщины не знали, что сибутрамин запрещен к свободной продаже и обороту на территории России. Его могут приобрести только по назначению врача. Всем невольным нарушительницам закона грозит административное наказание в виде штрафа.

Сибутрамин запрещен в большинстве стран мира. Это сильнодействующее вещество провоцирует наркотическую зависимость как от приема экстази или амфетамина. При его употреблении у человека заметно ухудшается самочувствие, возникают постоянные головные боли, повышается артериальное давление, нарушается режим сна и бодрствования. Возможны расстройства психики.