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Женщины из Приангарья заказали запрещенные таблетки для похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pexels / Pixabay License

Сотрудники Иркутской таможни обнаружили три посылки из Казахстана, в которых содержались опасные препараты «для похудения». Их действующее вещество вызывает сильнейшую зависимость у человека, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Три международных почтовых отправления из Казахстана содержали препараты, в состав которых входит сильнодействующее вещество – сибутрамин. Все посылки предназначались для жительниц городов Иркутска и Братска. Заказывали их дамы на зарубежных сайтах, желая избавиться от лишнего веса.

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Женщины не знали, что сибутрамин запрещен к свободной продаже и обороту на территории России. Его могут приобрести только по назначению врача. Всем невольным нарушительницам закона грозит административное наказание в виде штрафа.

Сибутрамин запрещен в большинстве стран мира. Это сильнодействующее вещество провоцирует наркотическую зависимость как от приема экстази или амфетамина. При его употреблении у человека заметно ухудшается самочувствие, возникают постоянные головные боли, повышается артериальное давление, нарушается режим сна и бодрствования. Возможны расстройства психики.

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Топ комментариев

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают