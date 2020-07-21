Гарик Харламов пошутил о разводе с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов завуалированно пошутил над разводом с Кристиной Асмус с помощью питерских разводных мостов.

Блогер Данила Поперечный опубликовал в Twitter видео, на котором Гарик Харламов смотрит на питерский мост, затем оборачивается на камеру и говорит: «Развелись».

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx — Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

Шутка породила забавные комментарии. Например, один из пользователей Сети предположил, что комик приехал в Питер, только ради этой шутки. Другие комментаторы назвали Поперечного виновником разрыва звездной пары, намекая на нетрадиционную ориентацию друзей.

Гарик Харламов и Кристина Асмус были в браке восемь лет, у них есть общий ребенок — дочь Анастасия. Артисты не назвали истинную причину развода, но заявили, что скандал вокруг фильма «Текст», где Асмус снялась в откровенной сексуальной сцене, не повлиял на их решение.