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Гарик Харламов пошутил о разводе с Асмус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © garikkharlamov, instagram.com/garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов завуалированно пошутил над разводом с Кристиной Асмус с помощью питерских разводных мостов.

Блогер Данила Поперечный опубликовал в Twitter видео, на котором Гарик Харламов смотрит на питерский мост, затем оборачивается на камеру и говорит: «Развелись».

Шутка породила забавные комментарии. Например, один из пользователей Сети предположил, что комик приехал в Питер, только ради этой шутки. Другие комментаторы назвали Поперечного виновником разрыва звездной пары, намекая на нетрадиционную ориентацию друзей.

Гарик Харламов и Кристина Асмус были в браке восемь лет, у них есть общий ребенок — дочь Анастасия. Артисты не назвали истинную причину развода, но заявили, что скандал вокруг фильма «Текст», где Асмус снялась в откровенной сексуальной сцене, не повлиял на их решение.

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