МИД подтвердил похищение россиян пиратами в Гвинейском заливе

МИД России подтвердил похищение семи граждан РФ с танкера в Гвинейском заливе. Пираты пока не выдвигали требований.

«По информации посольств России в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе — семь россиян», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что оператором танкера является греческая компания Alison Management Corp, порт приписки — город Монровия (Либерия). В нападении участвовали восемь вооруженных пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось.

«19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону (Бенин). Посольства России в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению», — подчеркнули в МИД РФ.