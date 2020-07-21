Жителям Бурятии разрешили купаться и париться

Баням и саунам в Бурятии разрешили возобновить работу с понедельника, но при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии. Согласно документу, работа бань и саун разрешена при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

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Установлено ограничение на количество посетителей – с загрузкой объекта в объеме не более 50%. Для возобновления деятельности владельцам заведений необходимо представить в электронном виде сведения на интернет-портале «Работающая Бурятия».

С учетом актуальной эпидемиологической обстановки и по рекомендациям санитарных врачей до 31 июля 2020 года сохраняется запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов и соляриев.