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Население Украины сократилось на десятки тысяч человек

Источник:
Sibnet.ru
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Численность населения Украины сократилась на 116,7 тысячи человек за пять месяцев 2020 года, сообщила Государственная служба статистики.

«Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020 составила 41,7 миллиона человек. В течение января-мая 2020 численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек», — цитирует РИА Новости данные Госслужбы.

По данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек. В службе отметили, что существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится 48 рожденных.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.