Население Украины сократилось на десятки тысяч человек

Численность населения Украины сократилась на 116,7 тысячи человек за пять месяцев 2020 года, сообщила Государственная служба статистики.

«Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020 составила 41,7 миллиона человек. В течение января-мая 2020 численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек», — цитирует РИА Новости данные Госслужбы.

По данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек. В службе отметили, что существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится 48 рожденных.