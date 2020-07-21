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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Универсальный двигатель для истребителей разработают в Россию

Источник:
РБК
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Фото: Tibboh / CC BY-SA 4.0

Минобороны разработает универсальный двигатель, который можно будет установить на истребители «Су» четвертого поколения заявил гендиректор «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

«Каждый год опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки (филиал «ОДК-УМПО») получает 60–80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов предыдущих двигателей», — приводит РИА Новости слова Семивеличенко.

Он уточнил, что этот универсальный двигатель можно будет установить на истребители Су-27, Су-30 и Су-35. «Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — отметил он.

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На создание такого двигателя с учетом всех необходимых испытаний потребуется около двух лет, причем значительное время займет проведение тестов, оформление подтверждающих документов и контрактация новых изделий, предполагает директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

В 2020 году в ВКС и морской авиации ВМФ России будет около 240 современных многофункциональных истребителей новой постройки типов Су-30СМ, Су-35 и МиГ-29К/КУБ, заказанных с конца 2000-х годов, писала газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

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Оборона #Оружие #ОПК #Техника
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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.