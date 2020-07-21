Нейроинтерфейс Маска доставит музыку прямо в мозг

Технология компании Neuralink, работающей над созданием интерфейса мозг-компьютер, сможет транслировать музыку прямо в человеческий мозг, написал в твиттере основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Если мы внедрим Neuralink, то сможем ли слушать музыку прямо с наших чипов? Отличная функция», — поинтересовался ученый Остин Говард. На это Маск, финансирующий стартап, ответил утвердительно. На вопрос другого пользователя, смогут ли устройства Neuralink «стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо», предприниматель также дал положительный ответ.

Neuralink была основана Маском в 2016 году. Компания занимается созданием вживляемого в мозг чипа-имплантата, работающего в связке с коммуникационным устройством. В мае этого года бизнесмен заявил, что технология почти готова к применению на людях.

Устроена технология Neuralink, и каким образом она сможет обойти слуховой нерв, чтобы передавать музыку непосредственно в мозг, до конца неясно. Как ожидается, больше о новой разработке расскажут на презентации 28 августа.

Ранее Маск говорил, что на раннем этапе Neuralink будет применяться для лечения у пациентов нарушений, вызванных травмами мозга. Впоследствии она может использоваться для восстановления зрения, слуха или двигательных функций, а также для лечения затрагивающих мозг заболеваний. Модули с сотнями нитей-электродов, размещаемых в нужных местах сверхточным роботом, будут находиться непосредственно в черепе. «В принципе, это может исправить любую неполадку в мозге», — заверял Маск.