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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находилось два члена экипажа и четыре пассажира, возобновили в 04.30 по местному времени (23.30 мск), сообщил диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.

В воскресенье в 01.21 по местному времени (20.21 мск) от оперативного дежурного ФКУ «Сибирского авиационного поисково-спасательного центра» поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс».

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«В настоящий момент в возобновившейся поисковой операции пропавшего самолета задействованы два воздушных судна — вертолет Ми-8 и самолет Ан-24. В понедельник было обследовано около 1,8 тысячи квадратных километров, поисковая операция результатов не дала», — цитирует ТАСС  представитель регионального МЧС.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По данным следствия, воздушное судно совершало облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.