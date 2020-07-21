Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находилось два члена экипажа и четыре пассажира, возобновили в 04.30 по местному времени (23.30 мск), сообщил диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.

В воскресенье в 01.21 по местному времени (20.21 мск) от оперативного дежурного ФКУ «Сибирского авиационного поисково-спасательного центра» поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс».

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«В настоящий момент в возобновившейся поисковой операции пропавшего самолета задействованы два воздушных судна — вертолет Ми-8 и самолет Ан-24. В понедельник было обследовано около 1,8 тысячи квадратных километров, поисковая операция результатов не дала», — цитирует ТАСС представитель регионального МЧС.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. По данным следствия, воздушное судно совершало облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.