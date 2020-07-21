НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты

Источник:
ТАСС
175 2
Фото: Daniel Oberhaus / CC BY-SA 4.0

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

К настоящему моменту состояние Маска оценивается в 74,2 миллиарда долларов. Forbes ставит Маска на пятую строчку в списке самых богатых людей планеты. Шестое место с состоянием 72,2 миллиарда долларов занимает бывший руководитель Microsoft Стив Балмер, приводит ТАСС данные журнала.

#Деньги
Найден самый богатый человек в истории

Вместе с тем 49-летний Маск по-прежнему уступает главе компании Facebook Марку Цукербергу (90,3 миллиарда долларов). Первые три строчки занимают один из основателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 миллиарда), генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 миллиарда) и глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием 189 миллиарда долларов. Последний остается богатейшим человеком планеты уже третий год подряд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Еще по теме
Реальные доходы россиян за три месяца упали на 8%
Генсек ООН призвал к созданию справедливого мироустройства
Новак назвал срок стабилизации розничных цен на бензин
Медведев назвал политику США борзой
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него
•
Международные рейсы разрешат выполнять только из шести городов
•
Треть избирателей заявили о желании голосовать онлайн
•
Население Украины сократилось на десятки тысяч человек
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень в Чите познакомился с девушкой и угнал у нее машину
Сибирь 21.07.2020 14:58
Женщины из Приангарья заказали запрещенные таблетки для похудения
Сибирь 21.07.2020 14:39
Жителям Бурятии разрешили купаться и париться
Сибирь 21.07.2020 12:08
Летние кафе открылись в Томске
Сибирь 21.07.2020 11:14
Самое популярное
Обнаженная модель примерила прозрачное платье
4950
Вышла игра Ghost of Tsushima
3473
Путин поднял российские войска по тревоге
3403
Microsoft выпустила важное обновление Windows 10
3371
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него
•
Международные рейсы разрешат выполнять только из шести городов
•
Треть избирателей заявили о желании голосовать онлайн
•
Население Украины сократилось на десятки тысяч человек
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают