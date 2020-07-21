Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

К настоящему моменту состояние Маска оценивается в 74,2 миллиарда долларов. Forbes ставит Маска на пятую строчку в списке самых богатых людей планеты. Шестое место с состоянием 72,2 миллиарда долларов занимает бывший руководитель Microsoft Стив Балмер, приводит ТАСС данные журнала.

#Деньги Найден самый богатый человек в истории

Вместе с тем 49-летний Маск по-прежнему уступает главе компании Facebook Марку Цукербергу (90,3 миллиарда долларов). Первые три строчки занимают один из основателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 миллиарда), генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 миллиарда) и глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием 189 миллиарда долларов. Последний остается богатейшим человеком планеты уже третий год подряд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.