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Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

Источник:
РИА Новости
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Фото: Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24.

Историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи Романовых, сообщил завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

Экспертизу провели в том числе на основании документов белогвардейского следствия и многочисленных свидетельств участников убийства и сокрытия тел. В исследовании принимала участие группа экспертов-историков, «которые работают с историческими источниками, непосредственно знают, как их анализировать».

«Было проанализировано более двух тысяч исторических источников — и письменных, и фотографических, и даже аудиозаписей. Из более чем 15 российских и зарубежных архивов был собран очень большой комплекс документов», — рассказал в интервью РИА Новости Пчелов.

Благодаря комплексному анализу подлинных документов удалось восстановить достаточно полно картину того, что происходило в дни перед убийством и сразу после него. «Следственный комитет поставил вопросы — что происходило начиная с отречения Николая II и дальше: их перевоз в Сибирь, Тобольск, в Екатеринбург, и прочее. Так что это очень масштабная была экспертиза», — сказал историк.

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В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению. Тогда РПЦ заявила, что окончательные выводы относительно подлинности «екатеринбургских останков» церковь сделает по окончании историко-архивной экспертизы.

Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году нашли захоронение под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места обнаружили еще одно захоронение, возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии.



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