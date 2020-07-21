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Спасатели проверят данные об аварии вертолета под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидец сообщил в оперативные службы об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области, организованы поисковые работы, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

«В оперативные службы поступила информация от очевидца об "аварийной посадке" вертолета в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью. В настоящий момент силами регионального координационного центра поиска и спасения организованы поисковые работы и проверка информации, которая пока не подтверждена», — цитируетРИА Новости  представителя МЧС.

Со ссылкой на данные Росавиации он отметил, что ни одно зарегистрированное или включенное в список полетов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей. «Тем не менее поисковые работы продолжаются», — добавил он.

Для проверки полученной от очевидца информации к месту предположительного инцидента с вертолетом направились спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области и работники местного нефтегазового предприятия.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.