Спасатели проверят данные об аварии вертолета под Новосибирском

Очевидец сообщил в оперативные службы об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области, организованы поисковые работы, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

«В оперативные службы поступила информация от очевидца об "аварийной посадке" вертолета в Северном районе Новосибирской области на границе с Томской областью. В настоящий момент силами регионального координационного центра поиска и спасения организованы поисковые работы и проверка информации, которая пока не подтверждена», — цитируетРИА Новости представителя МЧС.

Со ссылкой на данные Росавиации он отметил, что ни одно зарегистрированное или включенное в список полетов воздушное судно не пропадало на территории Новосибирской и Томской областей. «Тем не менее поисковые работы продолжаются», — добавил он.

Для проверки полученной от очевидца информации к месту предположительного инцидента с вертолетом направились спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области и работники местного нефтегазового предприятия.