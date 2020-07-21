Клип «Uno» Little Big установил новый рекорд Евровидения

Клип группы Little Big «Uno» стал самым популярным в истории Евровидения, опередив главного конкурента, сообщается в официальном Twitter-аккаунте музыкального конкурса.

Клип «Uno» собрал более 134,4 миллиона просмотров на YouTube, что стало рекордным на всю историю Евровидения. Ранее рекорд принадлежал победительнице Евровидения-2018, израильской певице Нетте Барзилай. Ее клип на песню «Toy» посмотрели около 134 миллионов пользователей Сети.

Группа Little Big должна была представить Россию на Евровидении-2020, но из-за пандемии конкурс перенесли на год. По правилам шоу, все заявленные в этом году участники смогут выступить на шоу в 2021 году, представив новую песню. Россия пока не подтвердила, что именно Little Big вновь отправятся на Евровидение.