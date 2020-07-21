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Клип «Uno» Little Big установил новый рекорд Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Клип группы Little Big «Uno» стал самым популярным в истории Евровидения, опередив главного конкурента, сообщается в официальном Twitter-аккаунте музыкального конкурса.

Клип «Uno» собрал более 134,4 миллиона просмотров на YouTube, что стало рекордным на всю историю Евровидения. Ранее рекорд принадлежал победительнице Евровидения-2018, израильской певице Нетте Барзилай. Ее клип на песню «Toy» посмотрели около 134 миллионов пользователей Сети.

Группа Little Big должна была представить Россию на Евровидении-2020, но из-за пандемии конкурс перенесли на год. По правилам шоу, все заявленные в этом году участники смогут выступить на шоу в 2021 году, представив новую песню. Россия пока не подтвердила, что именно Little Big вновь отправятся на Евровидение.


Тема: Евровидение-2020
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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.