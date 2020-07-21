Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о введении новых санкций заявил, что «принимает бой» и выложил фото с огнестрельным оружием».

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Решение распространяется также на жену главы республики Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину. «Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер», — подчеркнул Помпео.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», — написал Кадыров в Telegram. К посту добавлено фото из оружейной комнаты, где он держит в руках два ручных пулемета.

Глава Чечни также опубликовал фото со своей супругой, 14 детьми и, предположительно, внуком. «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов», — написал чеченский лидер.

Против Кадырова США уже ранее вводили санкции. Минфин США 20 декабря 2017 года добавил в «список Магнитского» главу Чечни, которого американская администрация обвинила в причастности к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека».