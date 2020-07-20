США ввели санкции против Кадырова

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

«Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — пояснил глава Госдепа.

Решение распространяется также на жену главы республики Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину. «Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды, к принятию аналогичных мер», — подчеркнул Помпео.

Дипломат напомнил, что США в 2018 году учредили миссию по установлению фактов в связи с «сообщениями о злоупотреблениях в отношении ЛГБТИ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вступили в конфликт с Кадыровым».