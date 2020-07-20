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Умер известный телеведущий Александр Беляев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео НТВ

Известный телеведущий Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщается на сайте НТВ.

«Александр Беляев скончался в реанимации. В последние годы телеведущий боролся с онкологическим заболеванием», — говорится в сообщении.

Беляев в 2017 году рассказал, что проходит курс лечения от онкологического заболевания. Во время интервью он признался, что впервые диагноз ему поставили шесть лет назад, после чего началось лечение.

Ведущему пришлось уйти с телевидения, чтобы пройти курс лечения с помощью облучения и химиотерапии. Он перенес несколько операций. В 2018 году Беляев вернулся на телевидение. Последнее хирургическое вмешательство прошло в июле 2020 года.

Известность к Беляеву пришла после того, как он в 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ. В 2007-2008 годах также вел детскую телеигру «Сразись с нацией». Телеведущий являлся кандидатом географических наук.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.