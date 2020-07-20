Умер известный телеведущий Александр Беляев

Известный телеведущий Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщается на сайте НТВ.

«Александр Беляев скончался в реанимации. В последние годы телеведущий боролся с онкологическим заболеванием», — говорится в сообщении.

Беляев в 2017 году рассказал, что проходит курс лечения от онкологического заболевания. Во время интервью он признался, что впервые диагноз ему поставили шесть лет назад, после чего началось лечение.

Ведущему пришлось уйти с телевидения, чтобы пройти курс лечения с помощью облучения и химиотерапии. Он перенес несколько операций. В 2018 году Беляев вернулся на телевидение. Последнее хирургическое вмешательство прошло в июле 2020 года.

Известность к Беляеву пришла после того, как он в 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ. В 2007-2008 годах также вел детскую телеигру «Сразись с нацией». Телеведущий являлся кандидатом географических наук.