Путин поддержал перенос «Бессмертного полка» на 2021 год

Президент России Владимир Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год, об этом глава государства сообщил в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин напомнил, что ранее он предложил провести акцию 26 июля — в День ВМФ. Однако эксперты рекомендовали не проводить такую массовую акцию в июле. «Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», — констатировал президент.

Российский лидер отметил, что во время «Бессмертного полка» не может соблюдаться социальная дистанция, а весь смысл этого мероприятия, по его словам, заключается в том, чтобы российский народ «продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов».

В то же время Путин пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво». Шествие «Бессмертного полка» ежегодно проходит в России 9 мая, но в этом году его отложили из-за пандемии.

«Бессмертный полк» — это общественная акция, в рамках которой люди идут по улицам в колонне и несут фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Первая такая акция в нынешнем виде состоялась в 2012 году в Томске.