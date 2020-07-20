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Путин поддержал перенос «Бессмертного полка» на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год, об этом глава государства сообщил в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Путин напомнил, что ранее он предложил провести акцию 26 июля — в День ВМФ. Однако эксперты рекомендовали не проводить такую массовую акцию в июле. «Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», — констатировал президент.

Российский лидер отметил, что во время «Бессмертного полка» не может соблюдаться социальная дистанция, а весь смысл этого мероприятия, по его словам, заключается в том, чтобы российский народ «продемонстрировал единство перед лицом памяти наших отцов, дедов».

В то же время Путин пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво». Шествие «Бессмертного полка» ежегодно проходит в России 9 мая, но в этом году его отложили из-за пандемии.

«Бессмертный полк» — это общественная акция, в рамках которой люди идут по улицам в колонне и несут фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Первая такая акция в нынешнем виде состоялась в 2012 году в Томске.

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Топ комментариев

scorpion2777

Преступником может признать суд, мерика ничто и зовут никак, поэтому ничего не решает

slavaynin

тебя опять негры на колени поставили?)

BETEPAH86

И вот ты же Чудище, живешь то в России Максимилиан Артуро. Поделись тем, что ты употребляешь!!!! Крайне...

PARTIZAN2018

Давно уже нужно было пресовать амеров , они только этот язык понимают

kygear

Это вам не в подгузники демократические гадить.